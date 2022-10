Waarom Herman Brusselmans nu pas vader wordt en hoog bezoek in de studio: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Een bekende gast in het publiek, een opvallende bekentenis van Herman Brusselmans en de terugkeer van de titelverdediger. Niets dan hoogtepunten in ‘De allerslimste mens’. Maar wat betekende ‘chasse patate’ ook alweer?

De winnaar van gisteravond:

Geert Meyfroidt toonde meteen waarom hij de regerende Slimste Mens is. De intensivist won zijn eerste spel met gemak.

De verliezer:

Na twee deelnames is het lied van Astrid Stockman al uitgezongen. In de finale botste de sopraan op – wie anders? – Bart Cannaerts. Hij moest wel zijn vijfde finale op rij spelen. Slaat de vermoeidheid toe?

De nieuwkomer van maandag:

In de aflevering van donderdag was ze een vraag in de filmpjesronde, maandag is ze kandidate: Over eten-presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis.

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Bart, je veertiende keer en je kiest een trui met een uil?”

Bart Cannaerts: “Mijn kleren zijn op. Nog twee keer, en ik zit hier naakt.”

Pedro Elias: “Speel hem naar huis, jongens.”

***

Elias: “Geert is verliefd op een VRT-nieuwslezeres. Ik ben jaloers op hem, want ik had al altijd een oogje op Martine Tanghe.”

***

Herman Brusselmans: “Net als Astrid zong ik opera in mijn jeugd. Ik heb dan eens een hoge do gezongen en mijn ene testikel scheurde. Vandaar dat ik nu pas vader wordt.”

***

Brusselmans:(over het lied ‘The rhythm of the night’) “Ik heb daar veel op gedanst in de Zillion. Maar ik ben ermee gestopt omdat een van mijn testikels is gescheurd.”

***

Van Looy: “Is tongzoenen gezond, Geert?”

Geert Meyfroidt: “Gezond of ongezond, sommige dingen zijn zo plezant dat je het niet kan laten.”

Elias: “Geert heeft zin in een doevraag.”

***

Van Looy: “Als je geneeskunde studeert en je slaagt maar net voor elk vak, wat voor dokter ben je dan?”

Elias: “Homeopaat.”

Het mooiste moment:

Niemand kende de betekenis van de koersterm ‘chasse patate’. Gelukkig zat Sep Vanmarcke in de zaal. De profwielrenner kwam kijken met zijn vrouw Hanne en stak een handje toe. “Chasse patate is een ontsnapte renner die weer wordt ingehaald door het peloton.”

De tussenstand

1. Bart Cannaerts (15 afleveringen)

2. Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

3. Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

4. Delphine Lecompte (4 afleveringen)

5. Jelle Cleymans (4 afleveringen)

(dvg)