Heropstart Doel 2 normaal gezien zaterdag

De heropstart van kernreactor Doel 2, die donderdagvoormiddag stilviel, zal normaal gezien zaterdagochtend gebeuren. Eerder was nog sprake van vrijdagvoormiddag. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel.

Er vond donderdag rond 9.45 uur een automatische stop plaats van Doel 2. Dat bleek het gevolg van een kortsluiting in het besturingssysteem van een controlestaaf, meldde Engie Electrabel. “Het gaat om een puur operationeel probleem. Er is geen gevaar voor de veiligheid”, zei een woordvoerster.

Aanvankelijk was de heropstart verwacht vrijdag om 9.45 uur, maar inmiddels is de inschatting dat dat een dag later zal gebeuren, zaterdag om 7 uur. Er gebeuren nog verdere interventies en tests om te bepalen wanneer de reactor effectief opnieuw heropgestart kan worden, zegt woordvoerster Hellen Smeets donderdagavond.

Maandag viel ook al Tihange 3 onverwacht stil. Dat maakte dat nog vier van de zes centrales draaien. De zevende centrale - Doel 3 - werd eind september definitief van het net gekoppeld en is dus niet meer beschikbaar. Momenteel is nog 3,5 van de 5 gigawatt aan nucleaire capaciteit beschikbaar, nu Doel 2 en Tihange 3 zijn stilgevallen.

Op de elektriciteitsmarkt zorgde het uitvallen van Doel 2 donderdag blijkbaar voor weinig hinder. Er is heel wat vermogen aan stroom uit zonnepanelen beschikbaar, klonk het bij traders.