Biden zet grote stap naar decriminalisatie van marihuana: wie veroordeeld werd voor bezit, krijgt gratie

Marihuana is voor de Amerikaanse wet gelijk aan LSD of heroïne. — © BELGA

De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd dat hij al wie veroordeeld werd voor marihuana-bezit gratie zal verlenen. Dat is een van de eerste grote stappen richting decriminalisatie van de drug. Biden probeert zo te voldoen aan een van de beloftes die hij deed tijdens zijn verkiezingscampagne.

De aankondiging van Biden is strategisch getimed. Binnen een maand vinden er belangrijke verkiezingen plaats voor het Amerikaanse congres. Enkele Democratische kandidaten hadden van de legalisering van cannabis een belangrijk thema gemaakt in hun campagne.

Biden moedigt ook alle gouverneurs aan om gelijkaardige stappen te nemen. De mededeling van de Amerikaanse president zou op die manier positief nieuws kunnen brengen voor duizenden veroordeelden.

Zelfde classificatie als heroïne

De decriminalisering-campagne stopt niet bij de aangekondigde gratieverlening. Biden heeft ook de opdracht gegeven aan gespecialiseerde instanties om te onderzoeken of de classificatie van marihuana in de federale wetgeving eventueel moet worden aangepast. Op dit moment wordt de drug in het Amerikaanse wetboek op dezelfde hoogte gezet als heroïne en LSD.

“Niemand zou in de gevangenis mogen zitten omdat ze marihuana bezitten”, zei Biden stellig in een videoboodschap. “Strafbladen voor het bezit van marihuana hebben al voor veel onnodige moeilijkheden gezorgd bij mensen die zoeken naar een job, een huis of een school”, verklaart hij.

Van een gehele decriminalisatie - waar ook de Republikeinen lijken achter te staan - is nog geen sprake, maar de woorden van Biden lijken een belangrijke eerste stap in dat proces. De Amerikaanse president benadrukte wel dat het vervoeren en promoten van marihuana strafbaar blijft. Zo ook de verkoop aan minderjarigen.