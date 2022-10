Amerika kiest favoriete “dikke beer” in populaire wedstrijd

In een online wedstrijd strijden de beren van het Katmai National Park in Alaska elk jaar om de titel van populairste beer van het park. Afgelopen jaar brachten 600.000 fans hun stem uit tijdens ‘Fat Bear Week’. Ook de kampioen van vorig jaar dingt opnieuw mee naar de titel.

Voor Mike Fitz, een voormalige park ranger, begon het allemaal tijdens een tocht door het Katmai National Park in Alaska. In 2007 kwam hij oog in oog te staan met een beer en wist niet goed hoe hij moest reageren. De bewuste beer was wel niet echt een grote dreiging, want de viervoeter bevond zich eigenlijk op zo’n 400 meter van de man en veel gebeurde er niet. Maar het moment maakte wel een grote indruk op Fitz.

Negen jaar geleden begon hij daarom met ‘Fat Bear Week’. Dat is een afvallingsrace waarin mensen op hun favoriete beer kunnen stemmen. De populairste beren van het moment gaan door naar de volgende ronde. Uiteindelijk wordt er een koning en een koningin gekroond op 11 oktober.

Een beer mag enkel meedoen aan de wedstrijd als hij of zij zowel in de zomer, als in de herfst de Brooks-rivier in het park oversteekt. Aan de hand van webcambeelden wordt dan bepaald wie er mag deelnemen aan de ‘Fat Bear Week’. Dit jaar zijn er 12 kandidaten. Daarbij ook een beer genaamd 480 Otis, de huidige kampioen.

© 480 courtesy C. Rohdenburg / Candice Rusch /explore.org

Park rangers houden een heel jaar lang allerlei feitjes over de beren bij om zo voor elke kandidaat een korte biografie mee te geven. Zo leren fans welke karaktereigenschappen de beren hebben, of ze zelf zalm vangen of eerder opzoek gaan naar resten, hun familiebanden en natuurlijk ook hun gewicht. Het park zorgt ook voor voor- en na-foto’s van de beren waarop de enorme transformatie voor hun winterslaap te zien is.

© courtesy C. Rohdenburg/ Candice Rush /explore.org

Fitz stemt dit jaar voor beer 747. Volgens het park is hij mogelijk een van de grotere beren op aarde en zou hij zo’n 635 kilogram wegen. “Het zal waarschijnlijk lang duren eer we nog een beer zo groot als 747 zien.”

Er kan nog op de beren gestemd worden tot 11 oktober op de website van de wedstrijd. Afgelopen jaar werden er 600.000 stemmen uitgebracht. De wedstrijd is zo populair dat er nu ook een junior-versie is.

(sgg)