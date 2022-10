Oekraïners maken jacht op collaborateurs: “We jagen ze op en schieten ze neer als varkens”

Terwijl het Oekraïense leger bezig is aan een heroveringstocht door de door Rusland bezette gebieden, richten de Oekraïense inlichtingendiensten het vizier op collaborateurs. Landgenoten die hun buren hebben verraden aan de Russen. “We jagen ze op en schieten ze neer als varkens”, aldus een prominente regeringsadviseur.

Toen de Russen de Oost-Oekraïense stad Balakliia overnamen, maakten ze van het centrale politiekantoor een basis voor wreedheden. In de zes maanden van de bezetting werden tientallen bewoners opgesloten in overvolle cellen in de kelder. Overlevenden vertelden dat ze naar een martelkamer werden gesleept, waar ze werden geslagen, geëlektrocuteerd en gedwongen om schijnexecuties te ondergaan.

Volgens documenten die werden teruggevonden na de herovering van de stad vorige maand, werden de ondervragingen uitgevoerd door functionarissen van de FSB, de Russische Veiligheidsdienst, maar kregen ze daarbij wel hulp van lokale “stromannen”. Zoals Oleg Kalaida bijvoorbeeld. De man, het voormalige hoofd beveiliging op een kippenboerderij, stemde ermee in om als Kremlin-handlanger te dienen en riep zichzelf tijdens de bezetting uit tot politiechef.

Het verhaal van Kalaida, die intussen gevangen werd genomen, is geen alleenstaand geval. In de hoop macht, geld of status te verwerven, hebben meerdere Oekraïeners de voorbije maanden onder één hoedje gespeeld met de Russen, zo wordt intussen pijnlijk duidelijk. Kiev heeft al onderzoeken geopend naar ruim 1.300 vermeende verraders en al 450 vervolgingen opgestart tegen collaborateurs.

“Losers”

Maar niet bij iedereen blijft het echter bij juridische vervolging. Sommigen worden opgespoord én afgeslacht door Oekraïense verzetsstrijders. Er zouden al 29 van dergelijke “vergeldingsmoorden” en nog eens 13 pogingen daartoe hebben plaatsgevonden. “Er is een jacht op collaborateurs afgekondigd en hun leven wordt niet door de wet beschermd”, zo verklaarde regeringsadviseur Anton Geraschenko. “Onze inlichtingendiensten elimineren hen en schieten ze neer als varkens. Losers.”