Zoo voedert giraf aan leeuw en dat wordt niet in dank afgenomen

De Ostrava zoo in Tsjechië heeft een reeks klachten binnengekregen nadat ze op sociale media het overlijden van hun 19-jarige giraf hadden aangekondigd. Het dier zakte ’s middags door de benen, viel en stond daarna niet meer recht. Tijdens een onderzoek werd de slechte toestand van het dier duidelijk. “Alles wees op hartfalen”, klonk het. De zoo koos ervoor het dier te euthanaseren, staat in de aankondiging.

Maar het is vooral de laatste zin en de foto die voor ongeloof zorgen. “Vlees van het meer dan 300 kg zware dier werd gebruikt als voedsel voor huisdieren en andere carnivoren, zoals het in de natuur zou gebeuren”, staat er. Op de foto bij de aankondiging staat een leeuw die het karkas van de giraf verorbert.

Een ongelukkige beeldkeuze, vinden velen. “Zelfs als het de wet van de natuur is, is deze foto misplaatst”, schreef iemand.

De zoo verdedigde zich door te zeggen dat de giraf erg oud was en dat het dier gezond was tot het viel. “We hebben momenteel nog twee jonge giraffen - een mannetje en een vrouwtje. Voortplanting wordt verdergezet en de groep wordt verder uitgebreid”, voegden ze eraan toe. De beslissing van de dierentuin kan ook op begrip rekenen. “Het is goed dat de zoo het publiek de realiteit kan tonen. Er is niks om zich voor te schamen”, schreef iemand.

(sgg)