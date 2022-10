Tv-presentator begrijpt niet waarom Russen weigeren om te vechten en barst in tranen uit

Er zijn opmerkelijke beelden opgedoken vanop de Russische staatstelevisie. Boris Korchenikov, een beroemde tv-presentator, kon zijn tranen niet bedwingen toen hij vertelde over de Russische burgers die weigeren ten strijde te trekken. “Ze begrijpen niet waarvoor deze oorlog dient”, was hij kritisch.

Boris Korchenikov is een uitgesproken aanhanger van Poetin en dus ook van de oorlog. Na een emotioneel betoog maakte de tv-presentator alle Russen die niet willen sterven in de oorlog uit voor “een nul, verderf en afval”.

Hij verwees naar een gebrek aan patriottisme en vroeg zich af hoe het mogelijk was dat sommige Russen niet geraakt werden door wat ze zagen gebeuren met de Russische soldaten in oorlog. “Sommige Russen begrijpen niet waarvoor deze oorlog dient”, zei Korchenikov.

De Russische propagandist doelde daarmee op de soldaten die het strijdtoneel ondertussen hebben verlaten en verwees ook naar burgers die op de vlucht zijn geslagen naar andere landen. “Om hun vrije tijd onder een palmboom te spenderen”, voegde Korchenikov er cynisch aan toe.

Zijn stem brak toen hij begon over de vaderlandsliefde die nodig is om te vechten voor je land. “Soldaten sterven in de oorlog voor jou. Kijk ernaar. En begrijp dat ze hun leven voor jou hebben gegeven.”

Julia Davis, een Amerikaanse journaliste die de Russische media op de voet volgt, postte het interview op Twitter. Zelf reageerde ze erg kritisch op de uitspraken van Korchenikov: “Hij dwingt mensen om te gaan vechten, maar toont geen enkele intentie om het zelf te doen.”