Op 21 juli 1955 vertrok Hugo Rau vanuit Antwerpen op wereldreis. Liftend trok hij zowel Afrika als Amerika door. Pas drie jaar later was hij terug thuis. Ondertussen bracht hij in onze pagina’s verslag uit van zijn avonturen. De filmbeelden van zijn fameuze avontuur zijn nu gedigitaliseerd en voor het eerst in meer dan veertig jaar opnieuw te bekijken.