Rellen in de groep van Union: Duitse hooligans schieten vuurwerk af richting thuisvak Malmö, match even stilgelegd

De wedstrijd op de derde speeldag in de groepsfase van de Europa League tussen Malmö en Union Berlin werd even stilgelegd. De reden? Bezoekende fans uit Duitsland slaagden erin om vuurwerk binnen te smokkelen en schoten dat vervolgens af… richting een thuisvak. Er belandde ook een vuurpijl op het veld in de clash tussen twee tegenstanders van Belgische vicekampioen Union. Berlijn won de partij uiteindelijk met 0-1.