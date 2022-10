Spectaculaire rampenoefening met gecrashte vliegtuigje in Heusden-Zolder

Een klein privévliegtuig crasht middenin een jeugdkamp dat wordt opgebouwd, was het scenario van een spectaculaire rampoefening donderdagavond in Heusden-Zolder. De rampoefening werd met drones gefilmd voor interne evaluatie achteraf.

De brandweerpost van Heusden, brandweerzone Zuid West Limburg hield donderdagavond in samenwerking met het gemeentebestuur, de lokale politie van Heusden-Zolder en de hulpdiensten een opmerkelijke rampoefening. Rond 19 uur werd een situatie gesimuleerd waarbij een klein privévliegtuig, middenin het opbouwen van een jeugdkamp, was gecrasht. “De bedoeling is om te kijken hoe de samenwerking tussen de verschillende disciplines verloopt”, aldus Dimitri Reynders van de brandweer. “Ook de communicatie wordt tijdens zo’n oefening getest en achteraf geëvalueerd.”

Rampenplan

Het gemeentelijk rampenplan en het medisch interventieplan Limburg werden ook afgekondigd. “We hebben samengewerkt met het gemeentebestuur, de politie, het Rode Kruis en Vlaamse Kruis voor de ziekenwagens maar ook ziekenhuizen van Hasselt, Heusden-Zolder en Sint-Truiden leverden een MUG-team. Zo’n 60-tal hulpverleners werden daarvoor opgetrommeld en 25 simulanten die werden ingezet als “slachtoffers”.

De buurtbewoners kregen op voorhand een brief van het gemeentebestuur waarin ze op de hoogte werden gebracht van de rampoefening in hun buurt. Een tiental kijklustigen kwam ter plaatse kijken. Om dit scenario zo realistisch mogelijk uit te voeren, werden de meeste acties live gesimuleerd. De slachtoffers werden gespeeld door Chiro Boekt en studenten verpleegkunde PXL.

© zb

© zb

© zb