Weg WK-droom: ondermaatse Red Flames gaan pijnlijk onderuit in Portugal na rode kaart voor Amber Tysiak

De Red Flames (FIFA 19) moeten hun WK-droom opbergen na een zwakke partij tegen Portugal (FIFA 27). De Portugezen waren gewoonweg beter in de alles-of-niets-wedstrijd in de play-offs van deze WK-kwalificatie en wonnen verdiend met 2-1. Geen eerste WK ooit in de geschiedenis van de Red Flames dus.

De Red Flames moesten winnen tegen Portugal om de tweede en laatste ronde van de play-offs te bereiken en zo zicht te behouden op een WK-ticket. De Belgen voetbalden tegen de Portugezen echter alsof ze al drie wedstrijden op dezelfde dag in de benen hadden. Alsof ze geen zin hadden in een tripje naar Australië en Nieuw-Zeeland in 2023. En alsof ze niet in hun kansen geloofden. De WK-droom spatte dan ook uiteen.

Alleen dankzij een VAR-tussenkomst na een handsbal konden de Flames een geldig doelpunt maken. De scheidsrechter wees op aanraden van de VAR naar de stip na een schot van Cayman. Tessa Wullaert schoot de elfmeter staalhard binnen en schreeuwde de frustratie van zich af. De Flames kwamen er immers niet aan te pas tegen Portugal en haar doelpunt was slechts de 1-1-gelijkmaker.

Al na vier minuten kreeg Jessica Silva de eerste reuzekans voor de Portugezen. Ze mikte van dichtbij echter net naast. Een ferme waarschuwing voor de Belgen, maar wakker schoten ze niet. Net voor het halfuur stond de verdiende voorsprong voor Portugal dan toch op het bord. Vanop links kreeg Marchao alle tijd en ruimte om voor te zetten. De Neve liet zich in haar rug verrassen door Diana Silva. 1-0 voor Portugal. Aan de overkant stormde Wullaert eenmaal alleen op doel af, maar ze drukte te snel af. De rest van de ploeg voetbalde zoals de kapitein, niet op het gebruikelijke niveau. Alleen doelvrouw Nicky Evrard stond er wel. Zij hield met een goede redding de Flames in de wedstrijd.

Rood voor Tysiak

In de tweede helft liep het iets beter voor de Flames. Een vroeg doelpunt van Ella Van Kerkhoven op een corner werd afgekeurd nadat de Portugese doelvrouw licht gehinderd werd. En ook Wullaert zag een doelpunt afgekeurd worden. Ze stond buitenspel na een goede pass van Biesmans. De kapitein werkte dit keer wel goed af en schreeuwde nog maar eens de frustratie van zich af, maar de VAR stak een stokje voor de voorsprong van de Flames.

© BELGA

In het absolute slot kwamen de Flames eerst nog bijzonder goed weg na een tackle langs achter van Amber Tysiak. De scheidsrechter wees naar de penaltystip, maar opnieuw kwam de VAR tussen. De fout van Tysiak werd ingezet buiten de zestien en dus kregen de Portugezen slechts een vrije trap, maar de pas ingevallen Tysiak moest wel naar de kant met rood. Niet de eerste fout van de centrale verdediger de jongste maanden. Evrard duwde de vrije trap tegen de lat, maar in de daaropvolgende corner was ze alsnog geklopt. 2-1 voor Portugal via Pinto. De Belgen hadden vooraf nog nooit verloren van Portugezen. Die statistiek kan de vuilbak in, net als de WK-droom van de Red Flames.