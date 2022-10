Wesley Hoedt werd met de vinger gewezen, maar vindt doelpunt van West Ham niet zijn schuld: “Ze moeten mijn rug hebben”

“Dit is pijnlijk, want we spelen een goeie wedstrijd”, aldus Hoedt bij Sporza. “Het was een evenwichtige wedstrijd waarin we allebei kansen kregen. Wij moeten die van ons afmaken. Als wij er één weggeven, maken zij die wel meteen af. Dat is toch een verschil in kwaliteit in beide rechthoeken. We wilden een reactie tonen en dat moeten we eigenlijk elke wedstrijd proberen doen. Ik denk dat we West Ham goed partij boden, maar dan missen we dat vleugje extra om ze echt pijn te doen. Waarom ik instap bij die tegengoal? Anders schiet ie, ik moet dus wel. We staan met drie centrale verdedigers, dan moet je elkaars rug hebben. Daar kan je op trainen, ja. We moeten nu vooral naar onszelf kijken en beseffen dat het nog vele malen beter moet.”