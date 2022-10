Meer dan de helft van cafés en restaurants vrezen jaar af te sluiten met verlies als er geen steun komt

De horeca voelt de crisis langs de voor- en de achterdeur het café binnen sluipen. De energiefactuur schiet omhoog en jaagt de kosten de hoogte in. En de klant wordt voorzichtiger en geeft minder geld uit,. Of blijft thuis in het slechtste geval. En dan zijn er nog de prijzen van voedsel en drank die al een tijd aan het stijgen zijn.

Sectorfederatie Horeca Vlaanderen deed een rondvraag bij de leden waaruit blijkt dat 57 procent van de Vlaamse horecazaken denkt 2022 met verlies af te sluiten, tenminste: als er geen extra steun komt. Horeca Vlaanderen pleit daarom voor een rist maatregelen, bijvoorbeeld een btw-verlaging naar 6 procent tot eind dit jaar. “Die extra bescherming is écht nodig voor het donker wordt”, zegt CEO Matthias De Caluwé. “Want we hebben code rood bereikt.”

BTW verlagen

De BTW aanpassen zal niet alles oplossen, maar daardoor zullen veel zaken wel naar adem kunnen happen. “Door de btw te verlagen, heeft de cafébaas bijvoorbeeld op elke consumptie meteen 15 procent meer marge. Die hogere marge kan dan dienen om de energiefactuur te betalen.” De federatie wil ook dat Ecocheques door de medewerkers kunnen worden gebruikt om energie te betalen. Ook een fiscale aftrekbaarheid aan 100 procent van catering en receptiekosten staat op het verlanglijstje. “Bedrijven gaan op de rem staan en denken eraan feesten te annuleren of uitstellen. Op die manier zullen ze de feesten en recepties wel nog georganiseerd worden. Heel belangrijk voor de catering-sector die nu pas opnieuw helemaal aan het heropleven is na corona.”