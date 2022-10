Voormalig Ketnet-wrapster Sien Wynants (32) maakt carrièreswitch naar onderwijs: “Eerst wilden leerlingen weten of ik Niels Destadsbader kende. Pas daarna kon ik aan zinsontleding beginnen”

Vrijdag gesolliciteerd en woensdag begonnen. Radiomaakster en voormalig Ketnet-wrapster Sien Wynants (32) maakte een carrièresprong in het ongewisse en had meteen prijs. Twee dagen stond ze intussen voor de klas. “De eerste les ging meteen over zinsontleding. Beetje balen voor de leerlingen, maar ik heb de indruk dat ze ook gewoon blij zijn dat ze weer les krijgen na een week studie omdat de leerkracht uitgevallen was.”