“Ik had het wapen beter op mezelf gericht”: moordenaar toont spijt, maar moeder van agent Amaury gunt hem geen blik

Zij waren gekomen om de Nederlander Yvo Theunissen (40) eindelijk te horen zeggen waarom hij in 2018, op de vooravond van de Grote Prijs Formule 1 van Francorchamps, hun man/zoon in Spa had doodgeschoten. Maar de weduwe en de ouders van politieman Amaury Delrez (37) zijn van een kale reis teruggekomen. Geen wonder dus dat, toen de dader zijn excuses aanbood, de moeder van Amaury Delrez hem met bevende stem toesnauwde: “Nooit zullen wij u vergiffenis kunnen schenken. Nooit!”