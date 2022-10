Yorbe Vertessen reageert op kritiek van Nederlands voetbalicoon met twee doelpunten en record voor PSV

PSV liet er in de eerste helft in de Europa League-partij tegen FC Zürich geen gras over groeien. De Nederlanders stonden na 45 minuten al 0-4 voor.

Cody Gakpo had een begenadigde avond en ook toptalent Xavi Simons deed de netten trillen. Maar het was toch vooral Yorbe Vertessen die over de tongen ging. Onze landgenoot scoorde in de tiende en vijftiende minuut. Daarmee werd hij de allereerste PSV-speler die zo snel twee keer kon scoren in Europees verband. Straf record.

En dat na toch wel wat kritiek in de Nederlandse tv-studio’s. Pierre van Hooijdonck (ex-Feyenoord en 46-voudig international) was niet zo’n van fan de keuze van trainer Ruud van Nistelrooij voor onze landgenoot.

“Vertessen, dan is het weer hopen dat hij drie keer achter elkaar zes gooit. Ik hoop het, echt. Maar hij is niet betrouwbaar voor een trainer. Hij is geen betrouwbare spits. Van Nistelrooij ziet dat zelf natuurlijk ook wel. Met Luuk de Jong had PSV echt iemand in de spits staan, maar we hebben er nu al zo veel gezien: Simons, Til, El Ghazi en nu Vertessen. Het is allemaal net niet”, klonk het.