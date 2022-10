Nu Camille gaat zingen in VTM-reeks: wat betekent dat voor Ketnet-serie ‘#LikeMe’?

“Het derde en vierde seizoen van #LikeMe zijn vorig jaar samen opgenomen”, vertelt netmanager van Ketnet Annemie Gulickx. “In het derde seizoen was Camille niet te zien, maar dat lag al langer vast. In het vierde seizoen, dat begin 2023 uitgezonden zal worden, keert ze terug. Ook daarna hebben we plannen met #LikeMe, maar wat dat wordt, moet nog blijken.”

Ook voor de concerten, die vooral in de zomermaanden in zesde versnelling gaan, ligt nog niet vast of ze erbij zal zijn. “Behalve in het Sportpaleis, dat is al zeker”, aldus Gulickx.(bpr)