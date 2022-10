Ashleigh Moolman-Pasio is gebrand om met een topprestatie haar Team SD Worx-periode af te sluiten in de Ronde van Romandië

Met de Ronde van Romandië staat voor Team SD Worx de laatste wegwedstrijd van dit seizoen voor de deur. Deze eerste editie van de Zwitserse World Tourwedstrijd vindt plaats tussen 7 en 9 oktober. Voor Ashleigh Moolman-Pasio is het haar laatste race in de kleuren van Team SD Worx. “Ik wil graag met een topprestatie eindigen bij dit team. De afgelopen twee seizoenen waren heel leerzaam.”

De Ronde van Romandië is een nieuwe WorldTour-wedstrijd met aardig was hoogtemeters, ideaal voor klimmers. “Vooral de tweede etappe zie ik als een mooie kans om te scoren”, zegt Ashleigh Moolman-Pasio. “Dat is een zware rit die op een bergtop eindigt. Elke dag is er aardig wat klimwerk. Ik hoop te kunnen zegevieren in een etappe of op zijn minst top-drie te rijden om mijn periode bij Team SD Worx op een mooie manier af te sluiten.”

De 36-jarige Zuid-Afrikaanse kijkt tevreden terug op haar twee seizoenen bij dit team. “It was great. Deze ploeg heeft een fantastische omgeving, met op en top professionals. Aan alles merk je dat dit de beste ploeg van de wereld is. Er is de professionele set-up met sponsors als SRAM, Specialized, Garmin, Zipp,… Maar daarnaast is er heel veel expertise, niet alleen bij de staff, maar ook bij de rensters. Anna van der Breggen, Danny Stam, Chantal van den Broek-Blaak, Christine Majerus… Zij gaan al zo lang mee in het wegwielrennen dat ik heel veel van hen geleerd heb.”

Waar ze de vruchten van plukte. In de Giro Donne wist ze vorig jaar op een indrukwekkende wijze een bergrit te winnen. “Ik krijg nog steeds kippenvel als ik terugdenk aan die koersweek. Hoe dominant we daar reden. Dat was nog niet veel voorgevallen in het wielrennen. Dat ik kon bijdragen aan Anna van der Breggens laatste grote zege is een mooie herinnering. Vooral omdat Team SD Worx toen het volledige eindpodium bevolkte met Anna Van der Breggen (1ste), Demi Vollering (3de) en ik (2de). Dat was heel speciaal.”

© Getty Images

“Ik werd in de kleuren van Team SD Worx een completere renster. Doordat ik pas op mijn 23ste jaar professioneel wielrenster werd, kon ik op tactisch vlak zeker nog veel bijleren. De Nederlandse jeugd groeit als het ware op hun fiets op. Hoe zij wedstrijden doorzien, daar kon ik veel van leren. Door omringd te zijn met buitengewone wielrensters heb ik stappen gezet. Zo leerde ik van Anna van der Breggen om koelbloedig te blijven. Dit jaar voelde ik dat ik progressie had gemaakt op elk vlak. Vandaar mijn keuze om mijn carrière zoals eerder gepland niet af te sluiten maar om nog door te gaan.”

Moolman-Pasio hoopt in de Ronde van Romandië nog een tweede grote zege toe te voegen aan haar palmares bij Team SD Worx. “Met deze vorm zat er dit seizoen zeker nog meer in, maar ik heb mijn portie ongeluk gehad. Zware crashes in Durango-Durango en de Simac Ladies Tour. Materiaalpech in de Waalse Pijl en een ziekte op het einde van de Tour de France strooiden roet in het eten. Maar dat is eigen aan de sport. Ik kan nu beter met tegenslag omgaan. Op het wereldkampioenschap in Wollongong zette ik bijvoorbeeld een sterke prestatie neer, ondanks de zware crash in de Simac Ladies Tour enkele weken eerder. Met de vorm zit het dus nog altijd goed. Dat geeft alleen maar meer motivatie om sterk te eindigen bij Team SD Worx.”