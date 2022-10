Britney Spears poseert weer zonder kleren op Instagram

De Amerikaanse zangeres doet de laatste dagen weer een beetje raar op haar sociale media. Zo dook er een videoclip op waaruit bleek dat ze de schaar gezet had in haar lange blonde haren. Nu zijn er beelden van een fotoshoot op een zonnig strand terwijl ze helemaal naakt is. Die deelde ze zelf met haar meer dan 40 miljoen volgers op Instagram. Haar edele delen verstopte ze met emoji’s in de vorm van een hartje. Het is niet de eerste keer dat Britney dit soort foto’s deelt.

De meningen daarover zijn verdeeld bij de Instagram-volgers van de zangeres. Sommigen hebben er geen problemen mee en reageren dat ze vooral zonnecrème moeten smeren. Anderen vinden het delen van zo’n foto’s een stap te ver. Bovendien zijn de foto’s gemaakt op een strand dat voor iedereen toegankelijk was en was het geen naaktstrand. Het is ook niet echt duidelijk wat de zangeres wil bereiken met dergelijke foto’s.