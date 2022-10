Na vechtpartij in Wijchmaal: drie familieleden vrij onder strikte voorwaarden

De drie familieleden die woensdagnamiddag een 31-jarige man uit Houthalen in elkaar sloegen in Wijchmaal, zijn vrij onder strikte voorwaarden. Dat maakte het parket Limburg donderdag bekend.

De drie mannen hadden woensdag in de namiddag het slachtoffer in elkaar geslagen nadat die het huis van zijn ex-partner was binnengedrongen. De vrouw alarmeerde haar familie en de drie mannen schoten te hulp. Ze haalden onder meer uit met een paal die ze in de buurt vonden.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Intussen is zijn toestand stabiel. De drie mannen werden in de boeien geslagen.

De drie (18, 22 en 32 jaar) werden donderdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet hun vrij onder zeer strikte voorwaarden. Als ze die overtreden, moeten ze alsnog naar de gevangenis. mm

