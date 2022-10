STVV’er Okazaki: “Mijn zoon is fan van Tottenham, misschien moet ik het shirt van Alderweireld vragen”

Gezien Daichi Hayashi klaar is om zijn rentree te maken in de Truiense aanval, is het afwachten voor welk spitsenduo Hollerbach vrijdagavond kiest in Antwerp. Shinji Okazaki beseft alvast dat hij zijn statistieken moet opkrikken. “Eén doelpuntje is te weinig voor een spits”, aldus de 36-jarige Japanner.

Naar eigen zeggen voelt Okazaki zich klaar om te spelen tegen Antwerp. Als de veteraan op de Bosuil aan de aftrap verschijnt, zal hij er ongetwijfeld Toby Alderweireld tegen het lijf lopen. De twee vochten eerder ook al stevige duels uit in hun Engelse periode. “Met Leicester speelde ik een aantal keer tegen Tottenham, Jan Vertonghen speelde toen ook bij de Spurs”, vertelt Okazaki. “Mijn zoontje is fan van Tottenham. Misschien vraag ik vrijdag wel aan Alderweireld om van shirt te wisselen.”

De Japanse recordinternational streek in augustus als testspeler neer in Sint-Truiden en kreeg niet veel later een contract voor één seizoen voorgeschoteld. “Wat er na dit seizoen gaat gebeuren, weet ik nog niet”, aldus Okazaki. “Hoe dan ook wil ik blijven voetballen. Ik mag dan wel al 36 zijn, in mijn hoofd ben ik nog piepjong. Ik voel me ook nog fit.”

Over zijn prestaties bij STVV tot nu toe is hij gematigd tevreden. “Ik scoorde tot nu toe één doelpunt, te weinig voor een spits. Dat besef ik. Ik speelde al samen met Hayashi en met Bruno in de aanval. Ik heb geen voorkeur van spitsbroeder. Wel is het zo dat we alle drie quasi hetzelfde type zijn, waardoor we weinig met de lange bal kunnen spelen. Misschien kan Fatih Kaya wel een oplossing bieden? Hij is een ander type dan wij en hij is sterk in de bal bijhouden.”