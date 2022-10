Minister Peeters wil behendigheidstest speedpedelecs tijdens praktijkexamen onderzoeken

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil onderzoeken of een behendigheidstest met een speedpedelec kan worden ingevoerd bij het rijexamen. “Wie dan voor zijn rijbewijs A of AM gaat om met een speedpedelec te rijden, zou dan ook zijn examen daarmee moeten kunnen afleggen”, stelt ze donderdag. Eerder op de dag overleed een man in Genk na een aanrijding tussen twee speedpedelecs.

Wie met een speedpedelec wil rijden, moet een rijbewijs AM of A halen tenzij hij/zij al het rijbewijs B heeft. Het examen A of AM dient afgelegd te worden met een bromfiets. “De regelgeving is dus niet meer van deze tijd”, vindt minister Peeters. “Een bromfiets is iets compleet anders dan een speedpedelec.”

Bovendien rijst de vraag of iedereen met een rijbewijs B zomaar met een speedpedelec mag rijden. “Ook hier moeten we bekijken of een behendigheidsproef op zijn plaats is. Ook hierover ga ik in overleg met de collega’s van het federale niveau en de andere gewesten”, besluit Lydia Peeters.