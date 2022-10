Wereldkampioen Remco Evenepoel zweept spionkop van Anderlecht op voor Europese clash met West Ham

Het publiek van RSC Anderlecht heeft donderdag, voor de aftrap van de wedstrijd tegen West Ham United op de derde speeldag van de Conference League in het Lotto Park, kersvers wereldkampioen wielrennen en Vuelta-eindwinnaar Remco Evenepoel in de bloemetjes gezet. Ook de ‘Legends 1976’ kregen een huldiging.

Evenepoel voetbalde in de jeugd voor Anderlecht en heeft nog steeds een nauwe band met de Brusselse club. De renner uit Schepdaal nam voor de wedstrijd ruim de tijd om de Anderlecht-aanhang te groeten. Als een volleerd publieksopwarmer greep hij ook even de micro in de hand om het publiek toe te roepen. Hij ontmoette ook onder anderen Eddy Merckx en Paul Van Himst.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© rahe

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

Het Europees duel met West Ham heeft voor Anderlecht bovendien een speciale betekenis. In 1976 wonnen de Brusselaars immers de Europa Cup II tegen de Engelsen en de club behaalde zo een eerste Europese trofee in zijn geschiedenis. Daarom zal Anderlecht donderdag, samen met de supporters, de spelers uit 1976 huldigen voor de wedstrijd.

Arie Haan, Jean Thissen, Peter Ressel, Michel De Groote, Michel Lomme en Erwin Vandendaele begroetten de fans. Toen de spelers het veld betraden voor de wedstrijd, ontvouwden de fans een groot spandoek met daarop een afbeelding van het moment waarop Anderlecht de beker in ontvangst nam, met de boodschap ‘Honour our heroes’.