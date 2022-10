Kijken mag, plukken niet: deze paddenstoelen kom je nu het vaakst tegen

Wie dezer dagen rondloopt in het bos, natuurgebied of zelfs eigen tuin, kan er niet omheen: de paddenstoelen schieten als euh paddenstoelen uit de grond. Niet moeilijk want alleen in Vlaanderen zijn er al meer dan 4.000 soorten te vinden. Samen met expert Wim Veraghtert van Natuurpunt zetten we de meest voorkomende soorten op een rijtje. En vergeet niet: kijken mag, aankomen en plukken niet, want er heerst een plukverbod voor openbare domeinen in Vlaanderen.