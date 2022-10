Club Brugge haalt “de beste technisch directeur van België” weg bij KV Mechelen: wie is Tom Caluwé, de man die liever in de schaduw werkt?

Verrassend nieuws op donderdagvoormiddag: Tom Caluwé (44) is de nieuwe Sports Manager van Club Brugge. Een nieuwe opdoffer voor KV Mechelen, dat zijn succestandem Wouter Vrancken-Tom Caluwé nu helemaal kwijt is. Maak kennis met de “rustige voetbalkenner” die een paar weken geleden nog verkozen werd tot beste technisch directeur van België, maar niet graag in de schijnwerpers staat.