Guy Swinnen eert Willy Willy in nieuw rockalbum: “Een vuist tegen negativiteit”

Nu uit: ‘Rock Ain’t Dead, It Just Smells Funny’ , het nieuwe album van Guy Swinnen Band. “Als deze plaat opgewekt klinkt, is dat voor een stuk de verdienste van onze overleden Scabs-gitarist Willy Willy”, zegt frontman Guy Swinnen (62).

Het is alweer van 2015 geleden dat Diestenaar Guy Swinnen nog nieuw werk heeft uitgebracht. Toen betrof het solowerk in het kielzog van zijn deelname aan Liefde Voor Muziek, maar deze plaat is opgenomen met zijn eigen Guy Swinnen Band. “We hadden nood aan uptempo rocksongs in onze liveset”, vertelt hij. “Zo ontstond het idee om meteen een volledig album te maken.”

De sound sluit aan bij die van de succesvolste platen van The Scabs, en dat is geen toeval.

(knikt) “We wilden het nog eens helemaal doen zoals het moest, dus hebben we kosten noch moeite gespaard. Producer Werner Pensaert paste in dat plaatje. Werner is niet de goedkoopste, maar hij levert nooit half werk af. Voor deze plaat is hij zelfs nog dieper gegaan dan anders, vind ik. En hij heeft er zelfs nog extra eigen tijd in geïnvesteerd ook.”

Er is nauwelijks plaats voor melancholie op dit album.

“Dat was helemaal de bedoeling. Het zijn er de tijden niet naar om met traag, depressief gescheurp op de proppen te komen. Ik hoor te veel navelstaarderij in de muziek van tegenwoordig. Wij zijn bewust niet in die val getrapt. Dan liever een positieve plaat, een vuist tegen negativiteit. Daarom zitten er ook verwijzingen in naar Willy Willy, de in 2019 overleden gitarist van The Scabs. Voor zijn eerste optreden met The Scabs mocht hij meteen mee op het vliegtuig richting Helsinki. Hij dacht dat hij met zijn gat in de boter gevallen was, maar daarna braken er harde tijden aan voor de groep. Toch bleef Willy altijd goedgemutst. Zijn leuze was: When life gives you lemons, you better look out for a bottle of tequila and a little salt!(lacht) Zelf kan ik me al eens bezondigen aan negatief gepieker, maar als ik aan Willy denk, is dat meteen voorbij. Als Rock Ain’t Dead opgewekt klinkt, is dat dus voor een stuk zijn verdienste.”

‘Rock Ain’t Dead, It Just Smells Funny’ van Guy Swinnen Band is vanaf 7 oktober beluisterbaar op alle streamingdiensten en vanaf 8 oktober verkrijgbaar op cd. Guy Swinnen Band speelt op 8 oktober een release show in Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem