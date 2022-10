Meer Hollywood en vooral meer budget: Netflix pakt uit met internationale versie van ‘De mol’ (maar wij krijgen die niet te zien)

Twaalf kandidaten, een berg geld en één verrader. Klinkt vertrouwd? Wel ja: Netflix pakt uit met een internationale versie van ‘De mol’. Die wordt gelost in 168 landen, maar niet bij ons. Want wij hebben het origineel al. Bedenker en ex-presentator Michiel Devlieger (58) kijkt met trots naar het succes. “In het begin dachten we: Doeme toch, hebben we ons zo vergist? Nu draaien we al 25 jaar mee.”