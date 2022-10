WK-kwalificaties: bondscoach Serneels rekent in Portugal op goals van Dhont, Van Kerkhoven en Wullaert

Bondscoach Ives Serneels heeft zijn opstelling klaar voor de levensbelangrijke wedstrijd van de Red Flames in Vizela tegen Portugal (19 uur), in de eerste ronde in de play-offs om deelname aan het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland van volgend jaar.

Serneels kiest in doel voor Nicky Evrard, een van de Belgische uitblinksters afgelopen zomer op het EK. Laura Deloose, Sari Kees, Laura De Neve en Davina Philtjens vormen van rechts naar links de Belgische defensie. Julie Biesmans, Kassandra Missipo en Janice Cayman moeten de strijd op het middenveld winnen. Vooraan dienen kapitein Tessa Wullaert, Ella Van Kerkhoven en Elena Dhont de Flames naar de volgende ronde te knallen. Onder meer Tine De Caigny en Justine Vanhaevermaet, niet helemaal wedstrijdfit, zitten op de bank.

© BELGA

Slaagt het team van bondscoach Ives Serneels erin Portugal uit te schakelen, dan wacht thuis (op 11 oktober) een duel met IJsland in de tweede ronde. In beide rondes valt de beslissing in één wedstrijd. De Belgische voetbalvrouwen eindigden met 22 punten op de tweede plaats in kwalificatiegroep F. Noorwegen won de poule met 28 punten en verzekerde zich zo van een WK-ticket. Portugal eindigde in groep H op de tweede plaats, achter Duitsland.

Opstelling België: Evrard - Deloose, Kees, De Neve, Philtjens - Cayman, Missipo, Biesmans - Dhont, Van Kerkhoven, Wullaert (cap).

Bondscoach: Ives Serneels