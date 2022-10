Maastricht

De Nederlandse politie en justitie onderzoeken of seriemoordenaar Marc Dutroux betrokken was bij de verdwijning van Tanja Groen, in 1993 in Maastricht. De speurders willen onder meer het DNA van de studente vergelijken met de onbekende DNA-profielen uit het dossier-Dutroux. Dat meldt De Limburger.