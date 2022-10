SpaceX lanceert nieuw pakket Starlink-satellieten

Om 01.30 uur Belgische tijd vertrok vanop de basis Vandenberg in Californië een Falcon-9 draagraket. De eerste trap keerde naar de Aarde terug en landde minder dan negen minuten na de start succesvol op het droneship Of Course I Still Love You. Het was de achtste vlucht van die rakettrap.

Het was de 45ste lancering van SpaceX dit jaar en de tweede van drie voor deze week geplande. Nauwelijks zeven uur voor de start in Californië zette op Cape Canaveral een Falcon-9 een Crew Dragon met vier inzittenden op een traject naar het Internationaal Ruimtestation ISS. Het was het kortste interval dat SpaceX ooit nodig had voor de lancering van twee van zijn werkpaarden.

Uiteindelijk, zowat 62 minuten na lift-off, zette de tweede trap 52 Starlinks uit voor het breedbandnetwerk dat SpaceX aan het uitbouwen is. Het bedrijf heeft nu 3.451 satellien voor Starlink in de ruimte.