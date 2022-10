Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is uit de bocht gevlogen met een opmerkelijke uitspraak. “Heel zelden” geeft hij zijn chauffeur de opdracht om te snel te rijden, zo zei hij in ‘De tafel van vier’. Woorden die iedereen die bezig is met verkeersveiligheid de gordijnen in jagen. “Elke campagne wil de sociale afkeuring voor snel rijden verhogen. En dan zegt hij dit.”