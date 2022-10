In recordtempo hebben de EU-lidstaten een achtste sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd. Ze reageren daarmee op de annexatie door Rusland van gebieden in Oost-Oekraïne, de mobilisatie en de dreiging van de Russische president Vladimir Poetin om kernwapens in te zetten. Toch begint de ‘sanctiemoeheid’ snel toe te nemen.