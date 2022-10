Onze besparingstip: je gordijnen sluiten als het donker wordt, bespaart je tot 270 euro per jaar

Het leven wordt in een razend tempo duurder, maar kleine ingrepen kunnen een positieve invloed hebben op je portemonnee. Het Belang van Limburg helpt je op weg met een hele reeks besparingstips in ons dossier SOS Energie.

Je kan een hoop energie besparen door te investeren in hoogrendements- of drievoudig glas. Maar dat brengt hoge kosten met zich mee en is niet mogelijk in elk gebouw. Wist je dat je al een eind komt door slim om te springen met je gordijnen en luiken? Die vormen een isolerende raambekleding die de warmte binnen houden en de koude buiten. Dubbele plisségordijnen met een speciale warmtereflecterende coating zijn daarvoor een goede optie.

Milieu Centraal berekende dat je in een vrijstaand huis 270 euro per jaar kan besparen door je gordijnen dicht te doen zodra het donker wordt. Gordijnstof wordt immers warmer dan glas, waardoor het behaaglijker aanvoelt met de gordijnen toe. Er is ook minder tocht. Daardoor kan de verwarming mogelijk een graadje lager, wat een grote impact heeft op je portemonnee.

