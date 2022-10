Zweedse voetbalfans plakken Gentse zuil van half miljoen euro vol stickers: “Daders proberen te identificeren”

De Zweedse fans van Djurgardens IF. zijn donderdag op de Korenmarkt geweest en dat zullen we ons nog een tijdje herinneren: de blinkende zuil met een kostprijs van zo’n half miljoen euro werd volgeplakt met stickers.

Voor de match tegen KAA Gent bouwden heel wat Zweedse supporters een feestje op de Korenmarkt. Daarbij moest een van de twee zuilen het ontgelden. De stalen balk van kunstenares Ann Veronica Jansen hangt nu vol met blauwe stickers, zelfs tot een drietal meter hoog. Sommige supporters gingen zelfs op elkaars schouders staan om hun ‘souvenirs’ zo hoog mogelijk te kunnen kleven. (lees verder onder de foto)

De zuil hangt vol met stickers. — © fvv

Het werk wordt snel in zijn oorspronkelijke staat hersteld, belooft burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “Het verwijderingsteam van de stad gaat eerstdaags ter plaatse om het soort stickers te bekijken. Omdat het een kunstwerk betreft, moet men nagaan of er bij het verwijderen geen schade kan worden aangebracht. De politie zal de nodige vaststellingen doen en bekijken of het daders kan identificeren.”

© fvv

© SLN