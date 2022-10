Genk

Zin in een zesgangenmenu in Mélange? Dan heeft u nog tien maanden de tijd. Daarna vertrekken de uitbaters van de Genkse topzaak naar de Spaanse zon om er Finca la Mixtura uit te baten. “Maar ook in Spanje zal mijn vrouw op hoog niveau blijven koken”, aldus uitbater Mark Bosmans.