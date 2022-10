Hartverscheurende beelden tonen hoe Oekraïense soldaten bejaarde man uit modder redden

Op een filmpje dat viraal gaat op Tiktok en Twitter is te zien hoe een 82-jarige man uit de modder wordt gered door twee Oekraïense soldaten. De man van bejaarde leeftijd lag met zijn hoofd in de modder. De man was enorm verzwakt en was op zoek naar eten. Tijdens zijn wandeling viel hij in de modder. Zijn schoenen was hij ook kwijtgeraakt in de modder. Nadat de soldaten de man enkele vragen stelden, namen ze hem op en één van hen droeg hem op de rug naar huis.