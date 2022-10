Nieuwe box voor beschuldigden in proces over aanslagen kost 235.000 euro

De aanpassingen aan de box voor de beschuldigden voor het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 zullen zo’n 235.000 euro kosten. Dat laat de FOD Justitie weten. De oorspronkelijke box had al 250.000 euro gekost maar moest afgebroken worden omdat die volgens het hof van assisen de rechten van verdediging schond. “De werken zijn complex en de FOD Justitie verbindt er zich toe om het gerecupereerde materiaal zo efficiënt mogelijk in te zetten”, klinkt het bij de overheidsdienst.

“De belangrijkste aanpassingen aan de box zijn enerzijds dat de beklaagden niet meer van elkaar gescheiden zullen zijn door transparante binnenwanden maar dat zij in de nieuwe oplossing plaats nemen in een collectieve ruimte”, meldt de FOD Justitie in een persbericht. “Anderzijds worden in de glazen ruimte in de voorzijde van de box twee permanente openingen voorzien, één op zithoogte, één op staande hoogte, die de beklaagden toelaten overleg te plegen met hun raadslieden en het hof toe te spreken tijdens de ondervragingen. Met die aanpassingen komt de FOD Justitie tegemoet aan de expliciete vragen van het hof in zijn beslissing van 16 september. De oplossing inspireert zich nu nog meer op de configuratie die gebruikt werd in Parijs.”

“De kost voor de aanpassingen wordt momenteel geraamd op 235.000 euro”, klinkt het nog. “Initieel was al 250 000 euro geïnvesteerd in de constructie. Aanzienlijke bedragen maar de werken zijn dan ook complex en de FOD Justitie verbindt er zich toe om het gerecupereerde materiaal zo efficiënt mogelijk in te zetten. Al het materiaal dat bij deze aanpassingen verwijderd wordt, wordt meteen herverdeeld binnen Justitie opdat het kan worden hergebruikt in lopende en nieuwe projecten. Ook na afloop van deze rechtszaak zullen de opgeleverde oplossingen in de mate van het mogelijke opnieuw inzetbaar zijn voor andere noden, bijvoorbeeld voor andere processen.”