Uitbraak van difterie onder asielzoekers in Europa, ook in België

Onder asielzoekers in Europa gaat de zeer besmettelijke ziekte difterie rond. Sinds het begin van dit jaar zijn 92 besmettingen vastgesteld, waaronder drie in België. Eén persoon is aan de infectie overleden, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC donderdag.

De ziekte is bevestigd in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland. Het merendeel van de bevestigde gevallen doet zich voor in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk, maar ook in België zijn er volgens het rapport van ECDC drie gevallen gemeld.

Waar de overleden persoon verbleef, is niet bekend. De besmette mensen komen voornamelijk uit Afghanistan en Syrië. Eén persoon die het virus heeft opgelopen, werkte in een opvanglocatie in Zwitserland voor asielzoekers. Alle positief geteste mensen zijn mannen, en de meeste besmettingen zijn in de asielopvanglocaties zelf vastgesteld.

Het ECDC zegt dat de toename te maken kan hebben met een stijging van het aantal migranten uit landen waar difterie nog voorkomt. Mogelijk is difterie ook aan een opmars bezig in die landen. Het zou daarnaast kunnen zijn dat de bacterie gemakkelijk rondgaat in opvanglocaties. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich verspreidt onder inwoners van Europese landen.

Hoesten

Difterie kan door twee bacteriën worden veroorzaakt. Na een besmetting kunnen huid, longen, hart, zenuwstelsel en nierbuisjes beschadigd raken. Mensen kunnen de bacterie oplopen door het hoesten van iemand anders, maar difterie verspreidt zich ook via besmette dieren, ongepasteuriseerde melk en besmet voedsel.

Difterie was vroeger een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. Sinds in 1959 algemene vaccinatie werd ingevoerd in ons land is difterie in België bijna verdwenen.

Tussen 2016 en 2021 werden er jaarlijks gemiddeld een vijftigtal gevallen gemeld in Europa, blijkt uit het rapport van ECDC. In België ging het in die periode jaarlijks om gemiddeld bijna vier gevallen. In 2020 en 2021 werden telkens drie besmettingen bevestigd in ons land.