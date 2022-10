Tim Declercq speelt locomotief voor niets: Ivan Garcia Cortina wint Gran Piemonte na indrukwekkende sprint

De Spaanse wielrenner Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) heeft donderdag Gran Piemonte gewonnen, een Italiaanse eendagswedstrijd voor de Pro Series. Hij was de snelste in de sprint van een ruime kopgroep en boekte zo zijn eerste zege sinds maart 2020.

Gran Piemonte is een wedstrijd die vaak van traject verandert, en dat deed de Italiaanse najaarskoers ook dit jaar. Tijdens de 198 kilometer tussen startplaats Omegna en de finish in Beinasco lag slechts één noemenswaardige beklimming, met top op zestig kilometer van de finish. Het beloofde zo een welles-nietesspel te worden tussen de klimmers en de sprinters, en dat werd het ook.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op de klim reed een omvangrijke kopgroep weg uit het peloton, waarna het dubbeltje in de vlakke aanloop richting finish in de richting van de betere klimmers viel: de groep met de achtervolgende sprinters kwam door het werk van onder meer de Ineos Grenadiers terug tot minder dan een minuut van de koplopers, maar slaagde er nooit meer in volledig aansluiting te vinden.

In de slotfase van de wedstrijd probeerde Pieter Serry vooraan nog tevergeefs de groepssprint te ontlopen. Zijn ploegmaat Tim Declercq trok daarna de sprint in gang voor Andrea Bagioli, maar hij werd nog overspoeld door enkele nieuwe golven en zag de Italiaan pas 7de worden. Voor winst toonde de 26-jarige Garcia Cortina zich duidelijk sneller dan de Sloveen Matej Mohoric (2e) en de Fransman Alexis Vuillermoz (3e). Xandro Meurisse was de beste Belg op de dertiende plaats.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gran Piemonte was de laatste Italiaanse voorbereidingskoers voor de Ronde van Lombardije, komende zaterdag het vijfde en laatste monument op de wielerkalender.

Uitslag:

1. Ivan Garcia Cortina (Spa/Movistar Team) in 4u21:44

2. Matej Mohoric (Sln) z.t.

3. Alexis Vuillermoz (Fra)

4. Edoardo Zambanini (Ita); 5. Alberto Bettiol (Ita); 6. Madis Mihkels (Est); 7. Corbin Strong (NZe); 8. Andrea Bagioli (Ita); 9. Alessandro Covi (Ita); 10. Frederik Wandahl (Den); 11. Alan Jousseaume (Fra); 12. Thomas Gloag (GBr); 13. Xandro Meurisse; 14. Benjamin Thomas (Fra); 15. Martijn Tusveld (Ned); 16. Gianni Moscon (Ita); 17. Tim Declercq; 18. Kamil Malecki (Pol); 19. Neilson Powless (VSt); 20. Vegard Stake Laengen (Noo) ... 29. Pieter Serry 0:09; 31. Jan Bakelants 0:27; 69. Viktor Verschaeve 1:34; 73. Dimitri Peyskens; 85. Senne Leysen; 95. Johan Meens; 96. Tosh Van der Sande; 102. Harm Vanhoucke; 130. Tom Paquot 9:09; 131. Arjen Livyns; 137. Julien Desmarets 10:27; 142. Laurens De Plus; 143. Rémy Mertz. Opgegeven: o.a. Henri Vandenabeele