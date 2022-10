Zege nummer negen van het seizoen voor Jasper Philipsen: Hammenaar sprint naar winst in Parijs-Bourges

Jasper Philipsen (24) heeft de Franse najaarsklassieker Parijs-Bourges op zijn naam geschreven. De Hammenaar van Alpecin-Deceuninck was in een massasprint duidelijk sterker dan Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en Bryan Coquard (Cofidis). Opvallend: Philipsen volgt Lommelaar Jordi Meeus op, die vijfde werd.

In een heuvelachtige wedstrijd toonden onder meer de Belgen Otto Vergaerde en de afscheidnemende Philippe Gilbert (50ste) zich onderweg naar Bourges met aanvalswerk, maar uiteindelijk werd het toch een sprint van een omvangrijke groep. Daarin toonde Philipsen zich sneller dan Fransmannen Arnaud Démare en Bryan Coquard. Jordi Meeus, de winnaar van vorig jaar, werd vijfde. Met Edward Theuns (7e) en Arnaud De Lie (8e) finishten er nog twee Belgen in de top tien.

Voor de 24-jarige Philipsen is het al de negende zege van 2022, na onder meer twee ritten in de Ronde van Frankrijk. De Hammenaar is in volle voorbereiding op Parijs-Tours, de Franse najaarsklassieker van komende zondag.