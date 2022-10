Vogelgriep vastgesteld bij vogelhandelaar in Diksmuide

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een vogelhandelaar in het West-Vlaamse Diksmuide. Dat meldt het FAVV.

Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden het pluimvee en de vogels geruimd. Daarnaast wordt een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld.

Het vogelgriepvirus circuleert meer en meer onder wilde vogels. Zo nam het aantal vastgestelde gevallen de afgelopen twee weken fors toe. Het FAVV verwacht dan ook een zwaar vogelgriepseizoen.

Daarom besliste federaal minister van Landbouw David Clarinval om de afschermplicht - ofwel de dieren binnen houden, ofwel onder netten plaatsen - voor alle geregistreerde pluimveehouders opnieuw in te voeren. Dit zijn alle commerciële inrichtingen, maar ook de in Sanitel geregistreerde hobbyhouders. Deze maatregel ging gisteren/woensdag in. Ook particuliere houders worden zo veel mogelijk aangeraden om hun pluimvee te beschermen.