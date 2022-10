Eline De Munck deelt schaamteloze vraag van fan: “Hiermee zou ik erg blij zijn”

Hallo Eline! Zou ik mogen vragen of ik een paar foto’s van jou in lingerie zou mogen hebben? Voormalig televisiefiguur en onderneemster Eline De Munck (34) kreeg deze bizarre vraag in haar mailbox.

De afzender was blijkbaar iemand die helemaal in de ban is van de blondine. Verder schreef deze persoon: “Ik wil niet grof doen of zo, maar zulke foto’s heb ik nog niet echt van jou. Ik zou daar heel blij mee zijn, want je bent de mooiste en sexyste babe die ik in mijn gsm heb zitten. En ik ben nog niet direct iemand tegengekomen die je overstijgt, echt jong! Alvast bedankt!”

De Munck deelde met haar volgers op Instagram een afbeelding van de e-mail, waarop het mailadres onzichtbaar werd gemaakt. Ze reageerde met “Tuurlijk! Komt er zo aan! Not!”

Nog wat later vraagt ze zich in haar Instagram Stories af of het een goed idee zou zijn om lingeriefoto’s te maken op een brug in Brussel waar ze op dat moment loopt. Maar daar zette ze het onderschrift ‘een brug te ver’ bij.

Het is niet de eerste keer dat bekende Vlamingen te maken krijgen met schunnige verzoeken. An Lemmens en Julie Van den Steen deden al eerder hun beklag over oneerbare voorstellen.