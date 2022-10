China haalt slag thuis in VN-Mensenrechtenraad: resolutie over Oeigoerse regio weggestemd

Een poging om een debat over de situatie van de Oeigoeren op de agenda van de VN-Mensenrechtenraad te zetten, is donderdag op niets uitgedraaid. Er stemden negentien lidstaten tegen en slechts zeventien lidstaten voor het voorstel. Er waren ook elf onthoudingen. Vooral de westerse landen hadden aangedrongen op een debat over de kwestie.

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties had in september een rapport gepubliceerd dat sprak over ernstige mensenrechtenschendingen in Xinjiang, de autonome Oeigoerse regio in het noordwesten van China. Volgens het rapport is er sprake van grootschalige en willekeurige opsluiting. De berichten over systematische marteling en mishandeling worden ook geloofwaardig genoemd. Vooral Oeigoeren en andere islamitische gemeenschappen in de regio zijn het slachtoffer van de mensenrechtenschendingen. Het verslag is het eerste uitvoerige VN-document over de situatie.

De VS, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en andere landen hadden daarop een ontwerpresolutie ingediend om het rapport op de agenda te plaatsen van de volgende zitting van de VN-Mensenrechtenraad, in het voorjaar van 2023. Die resolutie is donderdag dus afgewezen. China werd tijdens de stemming onder meer gesteund door Venezuela, Cuba, Pakistan en Qatar.

De kwestie is echter nog niet volledig van tafel geveegd. Het is nog altijd mogelijk dat de nieuwe Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Volker Türk, het rapport zelf zal presenteren in de Mensenrechtenraad. Zijn voorganger Michelle Bachelet had het op 31 augustus kort voor middernacht gepubliceerd, toen zij haar functie neerlegde. Türk treedt op 17 oktober aan.

China verwerpt de beschuldigingen over mensenrechtenschendingen in Xinjiang. Peking beweert het terrorisme te bestrijden en de ontwikkeling van de regio te waarborgen.