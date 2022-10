Bijna de helft van vogelpopulaties neemt af, 1 op de 8 dreigt uit te sterven

De populatie van bijna de helft van de vogelsoorten gaat achteruit en van veel soorten zijn de populaties al ernstig verzwakt. Dat zegt Natuurpunt donderdag, na de publicatie van het rapport ‘State of the World’s Birds’ van BirdLife International, een wereldwijde koepelorganisatie voor biodiversiteit. 1.409 van de ruim 11.000 erkende vogelsoorten, één op de acht soorten, zijn al met uitsterven bedreigd.

Het rapport over alle vogelpopulaties ter wereld wordt om de vier jaar gepubliceerd en vertelt ons ook over de toestand van de natuur in zijn geheel. Zo brengt BirdLife in kaart welke factoren een negatieve druk oefenen op vogels - en de biodiversiteit in het algemeen.

Volgens het rapport zijn er steeds meer aanwijzingen dat er een globale achteruitgang is van de vogelpopulaties: van bos- en wetlandsoorten in Japan tot roofvogels in Kenia. De voornaamste bedreigingen zijn onder meer niet-duurzame houtkap zoals in het Amazonewoud, de gevolgen van de klimaatverandering, de omzetting van graslandhabitats naar landbouwgrond en het gebruik van landbouwchemicaliën.

Ook in België zien Natuurpunt en Natagora, de Belgische BirdLife-partners, een achteruitgang. “Vooral weide- en akkervogels hebben het in België moeilijk en slagen er maar niet in om te manoeuvreren doorheen de te intensieve landbouwkalender. Daar waar soorten als kievit en grutto nog tot broeden komen, zien we ze steeds minder vaak een kroost grootbrengen”, aldus Gerald Driessens van Natuurpunt.

Een van de belangrijke maatregelen die voor het behoud van vogels en biodiversiteit nodig zijn, is het effectief behouden, beschermen en beheren van de meest kritieke locaties. “Dat inspanningen daarin zeer snel vruchten kunnen afwerpen, zien we ook dicht bij huis al. Denk aan de terugkeer van de kraanvogel als Vlaamse broedvogel dankzij veenherstel. Oehoes maken dankbaar gebruik van onze bosgebieden. Zelfs de grauwe klauwier is terug van weggeweest met - niet onbelangrijk - een zeer duidelijke voorkeur voor onze natuurgebieden”, zegt Driessens.

Wereldwijd hebben sinds 2013 726 wereldwijd bedreigde vogelsoorten kunnen profiteren van acties van het BirdLife Partnership en zijn meer dan 450 bijkomende belangrijke vogel- en biodiversiteitsgebieden aangewezen als beschermde gebieden. De BirdLife-partners beschermen zo meer dan 1 miljoen hectare in natuurgebieden in 25 landen.

Natuurpunt roept nog op tot politieke moed, omdat de beslissingen van beleidsmakers het verschil zullen moeten maken op grote schaal.