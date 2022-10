Veel buizen voor “onzichtbare” Charles De Ketelaere, Italiaanse media trekken aan de alarmbel: “Keerpunt moet snel komen”

AC Milan ging woensdag met droge 3-0 cijfers onderuit op het veld van Chelsea. Charles De Ketelaere kreeg opnieuw zijn kans, maar was - op één kans na - vrij onzichtbaar en werd na 64 minuten vervangen. Het leverde de Rode Duivel dan ook slechte punten op in de Italiaanse kranten.

Vlak voor de rust had hét moment van De Ketelaere kunnen worden. Ploegmakker Rafael Leao rolde de Chelsea-defensie op en bediende onze landgenoot in de zestien. De kans op zijn eerste doelpunt voor de Rossoneri… maar zijn poging was te zwak en werd gered.

Oké, Milan miste een aantal vaste waarden en is nog steeds - ondanks de titel vorig seizoen - een jonge ploeg in volle ontwikkeling. Schitteren in de Champions League is de volgende stap, maar men predikt geduld in de Italiaanse modestad. Ook met De Ketelaere.

“Laten we vooral niet vergeten dat iemand als Michel Platini helemaal niet schitterde in zijn eerste zes maanden voor Juventus en daarna alles won met hen. Charles is nog te jong om veel verantwoordelijkheid te dragen in een team als het onze. We moeten zien dat hij de juiste balans kan vinden en we twijfelen absoluut niet aan hem”, zei grote baas Paolo Maldini vorige week nog.

Op de persconferentie na de match op Stamford Bridge zette trainer Stefano Pioli onze landgenoot uit de wind. “Wat ik vond van de wedstrijd van De Ketelaere? We moeten hier nu niet met de vinger naar één speler gaan wijzen”, aldus de Italiaan over zijn topaankoop van 35 miljoen. “We moeten het team beoordelen en dat deed het niet goed als geheel, waardoor spelers beïnvloed worden. We gaan zeker een reactie zien (tegen Juventus zaterdag, red.), want ik ken deze groep.”

Gebuisd

De Italiaanse media waren minder zacht voor ‘CDK’, die verschillende keren gebuisd werd.

Corriere della Sera: 4,5

“Heeft iemand hem gezien tijdens de match?”

Tuttosport: 4,5

“De Ketelaere werd overweldigd op atletisch vlak en door het tempo van de wedstrijd. Toen hij toch eens een kans kreeg, gaf hij niet thuis. Anders was zijn avond gemaakt, nu niet. Milan wacht intussen nog steeds op de explosie van de Belg.”

Il Giorno: 5

“De Ketelaere maakte niet de verwachte sprong voorwaarts. Het is duidelijk dat hij de bal uitstekend voelt en klasse heeft, maar voorlopig resulteert dat in heel weinig impact.”

La Repubblica: 4,5

“Hij kreeg meer vrijheid dan in de Italiaanse competitie, maar maakt daar geen gebruik van. Hij was tevreden met ballen afgeven en verspilde de genialiteit van Leao.

Goal Italia: 5

“De druk lijkt nu echt groot te worden op de schouders van het Belgische talent, dat uiteraard een doelpunt of assist nodig heeft om los te komen.”

Calciomercato: 4,5

“Opnieuw verlegen en in sommige omstandigheden zelfs onhandig: hij mist een grote kans in de eerste helft, die nochtans simpel te scoren was. Milan beschermt hem en wacht, maar De Ketelaere moet zich meer tonen.”

Tuttomercatoweb: 4,5

“Degenen die een schitterende avond in Londen verwachtten van CDK, die kwamen bedrogen uit.”

Eurosport Italia: 5

“Een saai en ongeïnspireerd optreden. Hij lijkt altijd iets te winnen om de volgende stap te zetten. Leao bood hem een ​​gouden assist aan, maar zijn schot was zwak en werd gered.”

La Gazzetta dello Sport: 4,5

“Niet goed, in alle opzichten. Hij kon niet pieken en speelde een beroerde wedstrijd centraal achter de spitsen. Hij zocht de actief hier en daar wel op, maar geraakte nauwelijks voorbij zijn man.”

In de Gazzetta wijdden ze zelfs een volledige analyse aan de zwakke prestatie van De Ketelaere: “Zachte benadering, positie, het gewicht van de miljoenen (en van Kakà): De Ketelaere zoekt het keerpunt”, klinkt het. “Pioli en het management wachten op hem, maar de antwoorden moeten direct komen. Oké, er zijn genoeg voorbeelden van talent dat moet rijpen. Denk maar aan Leao, en aan Sandro Tonali. Maar kan Milan, een club in volle ontwikkeling, het zich wel veroorloven om te blijven wachten op de ontbolstering van hun spelmaker?”

Milan-icoon Kaka had voor de match ongewild de druk nog wat verhoogd door te stellen dat De Ketelaere een “vergelijkbare speler” is als de gewezen Gouden Bal-winnaar. “De Ketelaere is een uitstekende voetballer. Hij barst van het talent en is nog in volle ontwikkeling”, aldus de Braziliaan.

“Maldini en Pioli vragen om geduld voor Charles, het probleem is dat CDK onmiddellijk nodig is nu”, stelt de Gazzetta. “Ook al omdat de alternatieven, Diaz en Adli, tot nu toe om verschillende redenen niet opvielen. De 35 miljoen helpen De Ketelaere niet en eigenlijk helpen de woorden van Kaka ook niet. Een naam die te omvangrijk is voor een 21-jarige uit België. Toch heeft Charles de kwaliteiten om het verschil te maken. Maar de 12 slechte passes op 39 pogingen en de 17 balverliezen in Londen zijn statistieken die niet geschikt zijn voor een speler op zijn positie. Milan wacht en is geduldig, maar het keerpunt moet snel komen.”