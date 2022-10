Dag van de leerkracht nemen deel aan interactief stadsspel

"Een ideale manier om een stad op een totaal andere wijze te leren kennen. Je laten rondleiden in het centrum door Freddy, de absurde kabouter-op-grote-mensen-maat. Stadsgids Freddy had 15 verrassende plekjes in de stad voor alle leerkrachten uitgezocht die ze zeker moesten bezoeken in groepjes van 4 tot 6. Tijdens het parcours door de stad kregen ze allerhande vragen, moesten ze de gekste selfies nemen en zelfs een boodschap inspreken of een liedje zingen. Elkaar uitdagen tijdens de tocht was ook een van de leuke activiteiten", zo klinkt het. Patrick Trines, coördinerend directeur , kon dan ook op het einde terugkijken op een geslaagde dag en dankte alle leerkrachten voor hun enthousiasme op deze Dag van de Leerkracht.