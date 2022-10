Niet langer gratis met trein naar vaccinatiecentrum

Wie op weg is naar of terugkeert van de boosterprik tegen het coronavirus, kan niet meer gratis met de trein rijden. Het gratis vaccinatieticket wordt niet meer aangeboden, zo bevestigt de NMBS na een bericht van Ombudsrail, de ombudsdienst voor de treinreizigers.

Tijdens de eerdere COVID-19-vaccinatiemomenten konden mensen een gratis treinticket aanvragen voor hun inenting. Ze moesten dat op de trein dan samen met hun uitnodiging of afspraakbevestiging aan de treinbegeleider tonen.

Maar er wordt voor de vierde dosis dus geen vaccinatieticket meer aangeboden, bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Eerder tijdens de coronapandemie “zaten we als samenleving in een heel bijzondere periode, waarbij aan alle actoren in de samenleving werd gevraagd bijzondere inspanningen te leveren om van de vaccinatiecampagne een succes te maken”, legt hij uit. “In tegenstelling tot de vorige fases maakt de vaccinatiecampagne die momenteel loopt, veel meer deel uit van het reguliere gezondheidsbeleid. Dit maakt ook dat voor de vierde dosis geen vaccinatieticket wordt toegekend, net zoals ook geen gratis tickets worden aangeboden voor andere verplaatsingen die mensen maken in het kader van hun gezondheid.”