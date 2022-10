Afgelast vechtsportgala Maxpain gaat dan tóch door in Limburghal

Volgens burgemeester Wim Dries heeft de organisator met de politie afspraken gemaakt over programma, bewaking en inrichting. — © RR

GENK

Het vechtsportgala Maxpain, dat in september werd afgelast uit vrees voor een treffen tussen harde supporterskernen van Genk en Standaard, gaat door op 8 oktober in de Limburghal in Genk.