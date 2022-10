Wil je graag weer meer passie in je relatie? Dan doe je deze zes dingen beter niet

Zit je seksleven in het slop en zoek je manieren om het vuur in je relatie weer aan te wakkeren? Dan zal het volgens de Franse ‘sexpert’ en auteur Maïa Mazaurette niet lukken als je afspreekt om voortaan meer te knuffelen in de zetel. En neen, het probleem zal ook niet vanzelf verdwijnen als je het lang genoeg negeert. De Française legt uit wat de passie tussen koppels wél weer naar een hoger niveau tilt en raadt aan: do try this at home.

Begin geen affaire

Het klinkt nogal logisch, maar velen gaan naast de primaire relatie op zoek naar sensatie. Want eerlijk: wie houdt er niet van de spanning in aanloop naar een eerste kus en het ontdekken van een nieuw lichaam? De rush van een nieuwe verbinding is krachtig en onze langetermijnpartners kunnen dat per definitie niet bieden. Dat wil nog niet zeggen dat iedereen op zoek moet naar een lover. Leer accepteren dat seks met de tijd verandert. Verlos jezelf van de druk om nieuwe sensaties te voelen. Het is onrealistisch. Koester in plaats daarvan wat je hebt in je bestaande relatie. Begrip, diepgang, intimiteit en gedeeld plezier overtreffen meestal de stoutste dromen over onenightstands.

Knuffel niet elke dag in de zetel

Hoe dichter we bij onze partner komen, hoe meer ruimte we delen, hoe meer onze gewoontes met elkaar verweven raken, hoe meer we net als broer en zus worden… en afknappen op elkaar. In elke cultuur lijkt het cliché te kloppen: de jonge blozende vrouw verandert van femme fatale in een zorgzame moeder, terwijl haar man van onstuimige bruidegom naar uitgeputte brompot evolueert. Maak jezelf los van libidoremmende gezelligheid. Koester afstand, privacy en onafhankelijkheid in plaats van altijd alles samen te doen en richt je op het herontdekken van jezelf. Wat doe je graag? Maak gebruik van dat geheime deel van jezelf en moedig je partner aan om hetzelfde te doen. Je ligt dan misschien niet samen in de zetel, maar voelt wel weer vlinders fladderen in je buik.

Negeer het probleem niet

Je eigen onafhankelijkheid nieuw leven inblazen, betekent echter niet dat je nooit thuis bent en het probleem automatisch kunt negeren. Mazaurette vergelijkt het met een bezoek aan Parijs: toeristen willen alles zien en zijn op het einde van de dag te moe om de simpele schoonheid van de Seine in zich op te nemen. De moraal van het verhaal? Plan niet te veel, zodat er ruimte overblijft voor spontaniteit…Verveel jullie tijdens het samenzijn en kijk wat er gebeurt. Denk aan een weekend zonder wifi op het platteland en geen plannen. De eerste uren kunnen vreemd aanvoelen, maar later zul je misschien verrast zijn door wat er te ontdekken valt.

Streef niet altijd naar een orgasme

Zodra dat ondeugende vonkje weer opduikt, wil je er natuurlijk alles aan doen om het brandend te houden. Denk niet dat seks alleen draait om het bereiken van een orgasme: dit is het perfecte moment om in vraag te stellen waarom je vrijt in de eerste plaats. Gaat het om het gevoel van verbondenheid met je partner? Erotische verbeelding en spel? Of voel je je alleen aangetrokken tot het bereiken van een climax? Als dat laatste herkenbaar is, mis je volgens de expert een hele wereld van intimiteit en verkenning. Ze raadt aan om erotische massage en conversaties ook een kans te geven in bed, zodat jullie tot nieuwe fysieke hoogtepunten kunnen komen.

Doe niets tegen je zin

Als we niet van een bepaalde film houden, binden we onszelf ook niet vast aan de sofa om de prent alsnog helemaal uit te kijken. Laat staan dat we er herhaaldelijk naar kijken. Jezelf pushen om seksueel te presteren, kun je op dezelfde manier zien. Misschien doe je de ander een plezier, maar jezelf niet, waardoor het zeker geen wonderen zal doen voor de relatie. Het is oké om iets niet leuk te vinden. Het gaat erom jezelf de ruimte te geven om de basis aan te raken met je wildste verbeeldingen, om jezelf toe te staan te groeien en te communiceren over je verlangens. En dat volledig vrij van de verlangens van een ander.

Geef niet toe aan de sleur

Mazaurette raadt lezers altijd aan om hun denken te scheiden in horizontaal en verticaal. De was vouwen, boodschappen doen, eindeloos scrollen tot je een nieuwe serie vindt, de lakens verversen en alle andere banaliteiten van het gedeelde leven zijn horizontaal. Een reis maken waarvan je al lang droomt, beginnen met een danscursus, vrijwilligerswerk doen: dat zijn voorbeelden van verticaal denken. Het is goed om de twee af te wisselen. Nieuwe activiteiten stellen je in staat om boven de banaliteit van het alledaagse uit te stijgen en dingen over zowel jezelf als je partner te leren kennen. Push jezelf uit je comfortzone en wees verrast.