Onze tv-tips: fietsen tegen de tijd, wonen in het woud en een oorlogsklassieker

De tijd van ons leven

NPO1, vr, 21.30u

Exact een jaar geleden schoolden Otto-Jan Ham en Elodie Ouédraogo zich om tot volleerd tijdrijders en namen ze deel aan het wereldkampioenschap tijdrijden. Enkele Nederlandse televisiemakers zagen wel brood in het format. Zij trokken met presentator Rutger Castricum en basketbalspeelster Chatilla van Grinsven naar het wereldkampioenschap in Australië om zich daar te meten met de beste tijdrijders ter wereld. (tove)

© RR

Leave no trace

Canvas, vr, 22.10u

Een film over een oorlogsveteraan die door zijn ervaringen niet meer kan functioneren in de gewone maatschappij. Daarom leeft hij met zijn dochter in een groot natuurreservaat in Oregon. Een idyllisch leven, maar dan halen de autoriteiten hen uit het bos. Hoofdrolspeler Ben Foster kreeg heel wat lovende kritieken en de film scoort erg hoog op recensiewebsites. (tove)

© RR

Good Morning Vietnam

VTM 4, vr, 20.35u

De film is gebaseerd op de diensttijd (1965) in Vietnam van Adrian J. Cronauer, een diskjockey van de Armed Forces Radio Service (AFRS), die enorm populair was. Hoofdrolspeler Robin Williams had tijdens de opnames de tijd van zijn leven. Tijdens de opnames van de radio-uitzendingen kon hij erop los improviseren, wat het resultaat ten goede kwam. Een filmparel uit de jaren 80. (tove)